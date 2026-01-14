Recuento del TJE confirma triunfo de Néstor Mendoza, alcalde de la Villa de San Antonio

Tegucigalpa, Honduras.–

Tras el escrutinio especial practicado en el nivel electivo municipal, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó el triunfo de Néstor Joel Mendoza como alcalde de la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua. Mendoza, quien participó como candidato independiente bajo el movimiento Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, suma así su tercer período consecutivo al frente de la comuna, luego de que el órgano jurisdiccional ratificara los resultados tras la revisión especial de actas. “Aquí estamos gracias a Dios. Lo que queríamos era que nos dieran la oportunidad de estar presentes en este conteo jurisdiccional, para ser veedores y que no quedara la nebulosa de que nos robaron o me quitaron”, expresó el edil.

A juicio de Mendoza, el trabajo desarrollado durante sus administraciones anteriores en esta zona central del país fue determinante para que la población le renovara su confianza y le permitiera continuar al frente del gobierno local. Por su parte, Fabricio Armando Velásquez, candidato del Partido Nacional, quien interpuso una impugnación ante el TJE con el objetivo de revertir el resultado, reconoció la decisión del Tribunal. Velásquez afirmó que se retira del proceso "con el corazón roto", pero agradecido con las personas que le brindaron su respaldo durante la campaña. Indicó que, pese a la derrota, a sus 35 años considera que tiene una amplia carrera política por delante y adelantó que buscará nuevamente una postulación al cargo en el futuro. Asimismo, señaló que desde su posición como regidor primero apoyará todas aquellas iniciativas que considere beneficiosas para el desarrollo del municipio.

Recursos inadmitidos