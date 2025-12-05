Rector de la Unah cuestiona al Gobierno por bloqueo presupuestario

Tegucigalpa.

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), denunció este viernes un bloqueo financiero “sin precedentes” por parte de la Secretaría de Finanzas, al asegurar que el Ejecutivo mantiene retenidos más de 1,300 millones de lempiras correspondientes al presupuesto ordinario de la institución. Fernández señaló que la Unah enfrenta serias dificultades para cubrir compromisos como pago de vacaciones, décimo tercer mes y otros derechos laborales del personal.

“Se nos castiga y no nos transfieren, nos adeudan hasta hoy L 1,300 millones; la institución debe honrar sus deudas y cumplirle al personal sus derechos como ser vacaciones y décimo tercer mes”, expresó. Agregó que, pese a las constantes gestiones, Finanzas no ha brindado respuestas oportunas ni ha ejecutado las transferencias programadas. El rector hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que atiendan su solicitud y liberen los fondos de inmediato. “Hacemos un llamado para que las autoridades de Finanzas nos contesten las llamadas y nos transfieran lo que en derecho le corresponde a la institución”, dijo, enfatizando que la falta de recursos está afectando directamente áreas administrativas, académicas y de investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Motivaciones políticas