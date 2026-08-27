Reconocimiento Legado Confianza 2026 a Juan Francisco Monge Calderón

San Pedro Sula, Honduras. Durante tres años consecutivos, Juan Francisco Monge Calderón, director de Castillo Hermanos, ha encabezado la encuesta Confianza como uno de los líderes con mayor nivel de confianza en Centroamérica. Por ello, el 25 de agosto fue reconocido por Estrategia & Negocios, DATOS Group, PIZZOLANTE y líderes centroamericanos reunidos en el evento, con el galardón “Legado de Confianza 2026”. Estrategia & Negocios reconoce así la trayectoria de un empresario que ha convertido la confianza, la integridad y el compromiso social en pilares de su legado.

Monge Calderón es líder de cuarta generación de uno de los grupos empresariales más emblemáticos de Guatemala, que durante más de un siglo se ha diversificado y evolucionado. Actualmente, está presente en 25 países, con 75 marcas y más de 22 mil colaboradores. Su trayectoria es reflejo de más de seis décadas de liderazgo, confianza y compromiso con Centroamérica. “Cumplí 65 años de estar en Castillo Hermanos (con 140 años de historia), hemos crecido, hoy estamos en toda la región y mantenemos el compromiso de sacar a nuestros países adelante; soy un soñador de que algún día veré a Centroamérica unida como un gran mercado”, destacó el empresario durante el evento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Monge Calderón ha construido una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo de Castillo Hermanos y al crecimiento empresarial de Guatemala y Centroamérica. Su liderazgo, visión y compromiso con la sociedad le han permitido trascender el ámbito corporativo y convertirse en un referente de confianza, perseverancia y responsabilidad empresarial. El reconocimiento de Estrategia & Negocios destaca esa trayectoria, así como su legado de confianza e integridad, construido a lo largo de seis décadas.

Durante la ceremonia, Monge Calderón recibió el homenaje con evidente emoción y aseguró que un reconocimiento de esta naturaleza nunca corresponde únicamente a una persona. “Lo comparto con los trabajadores, colaboradores, accionistas y, especialmente, con mi familia, a quienes atribuyo parte fundamental de los logros alcanzados durante mi vida”, indicó.

Una historia familiar que se proyecta hacia ocho generaciones

La historia empresarial de Juan Francisco Monge Calderón está profundamente ligada a una empresa familiar que comenzó en 1886 —con 140 años de historia— y que actualmente se encamina hacia su octava generación. Nacido y criado en la Finca El Zapote, en Guatemala, creció en un entorno cercano a las familias de los trabajadores de Cervecería Centroamericana. Esta experiencia, explicó, contribuyó a formar desde temprana edad su sentido de comunidad, responsabilidad y compromiso con las personas.

Con el propósito de ampliar sus conocimientos, viajó a México para especializarse en publicidad y mercadotecnia. A su regreso a Guatemala, en 1962, participó en la creación del primer comercial animado para Cerveza Gallo, una experiencia que marcó sus primeros pasos en el ámbito de la comunicación y la publicidad. Su carrera, posteriormente, se expandió hacia distintos ámbitos empresariales, incluyendo su participación como socio fundador y director de proyectos inmobiliarios, así como en diversas cámaras empresariales y gremios, desde donde contribuyó a impulsar el desarrollo económico y social del país.

Liderazgo basado en la confianza

En 2016, Monge Calderón asumió la presidencia de Castillo Hermanos, una organización con una amplia trayectoria y presencia internacional. Actualmente ejerce la posición de Director. Uno de los principales hitos de su gestión fue la implementación de un modelo de gobierno corporativo, decisión que, según relató durante la ceremonia, permitió ordenar la relación entre una familia numerosa de accionistas y establecer mecanismos que fortalecieran la confianza y la toma de decisiones. El resultado fue significativo. Monge Calderón recordó que, al asumir la conducción de la corporación, se había comprometido a duplicar el capital en un período de diez años. El objetivo se alcanzó en apenas seis. “Las cosas se hicieron bien y eso le dio mucha confianza al accionista; confiaban en mí porque di resultados, porque llevé a la corporación con un equipo de trabajo verdaderamente maravilloso a la posición en que estamos”, recordó el expresidente de Castillo Hermanos.

“La confianza comienza a crearse desde pequeños”, señaló al recordar las enseñanzas recibidas de sus padres, abuelos y generaciones anteriores. Para Monge Calderón, precisamente esa confianza constituye uno de los elementos esenciales para construir empresas sólidas y sostenibles a través del tiempo. “Vengo de una empresa familiar que inició operaciones en 1886; estamos entrando a la octava generación. Hemos estado en una serie de acontecimientos del país”, recordó. Cada desafío, compartió, lo han encarado “poniendo todo el empeño, principios y valores inquebrantables que nos han hecho ganar la confianza”.

El éxito empresarial como compromiso con la sociedad

Uno de los aspectos que distingue su trayectoria es la convicción de que el éxito empresarial debe trascender los resultados financieros y convertirse también en una herramienta para generar bienestar. Juan Monge Calderón ha impulsado, desde su liderazgo, programas que verdaderamente han transformado realidades sociales en Guatemala; uno de ellos, Guatemaltecos por la Nutrición, “que ha logrado erradicar la desnutrición en un departamento del país”, destacó durante su intervención. La Fundación Castillo Hermanos también tuvo un papel relevante durante la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, movilizando recursos y apoyando a comunidades y al sector privado en uno de los momentos más complejos de la historia reciente. Para el empresario, estos esfuerzos representan una responsabilidad que debe acompañar al crecimiento de las organizaciones. En palabras de Monge Calderón, estos resultados son parte del propósito de Castillo Hermanos, que ha sido “enfocarnos más allá de los intereses de la corporación, brindando nuestro aporte a la sociedad”.

Una mirada hacia el futuro de Centroamérica

La visión de Monge Calderón, sin embargo, trasciende las fronteras nacionales. A sus 85 años, se define como un soñador que aspira a ver algún día una Centroamérica integrada, con un gran mercado regional, capaz de aprovechar conjuntamente sus oportunidades. “Tenemos un compromiso no solo de sacar los negocios adelante, sino los países”, expresó durante la ceremonia.