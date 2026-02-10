Presidenta de la CSJ dice que "no le quita el sueño" un eventual juicio político en su contra

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Puedo decir con toda honestidad que no me quita el sueño porque nadie puede ser juzgado por estar actuando bien”, manifestó la magistrada, al reconocer que existen “voces disonantes” que discrepan con la manera en que se ha venido trabajando desde el máximo tribunal del país.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, minimizó los señalamientos sobre un eventual juicio político en su contra y aseguró que ese tipo de versiones no le generan inquietud.

Obando indicó que cualquier desacuerdo o cuestionamiento debe plantearse a través de los mecanismos institucionales establecidos. “Hay instancias para denunciar y decir de qué se trata”, expresó, al tiempo que respaldó las decisiones administrativas adoptadas por la Corte Suprema.

En cuanto a los traslados de jueces que han generado críticas, la titular del Poder Judicial rechazó que estas medidas respondan a motivaciones políticas. “Esta corte no se ha ocupado de trasladar a uno por política u otra cosa, lo que queremos es eficiencia”, subrayó.

La magistrada también recalcó que uno de sus principales propósitos es fortalecer la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía.

“A mí me interesa limpiarle la cara al Poder Judicial, para mí es de lo más importante”, afirmó, señalando que esta postura es compartida por el pleno de magistrados.

Cabe señalar que sectores políticos y sociales han planteado la posibilidad de impulsar un juicio político contra Obando.

Incluso, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) se pronunció recientemente y calificó como “irresponsable” promover esa figura contra la presidenta de la CSJ.

Finalmente, Obando reiteró que continuará enfocada en el trabajo institucional y en la implementación de reformas orientadas a mejorar la eficiencia y credibilidad del sistema judicial hondureño.