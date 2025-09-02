Reactivan Mesa Interinstitucional de cara a las elecciones generales

Tegucigalpa.

En el marco del desarrollo del proyecto del centro logístico electoral, se reactivó la Mesa Interinstitucional de Asistencia, como parte de las acciones estratégicas orientadas a garantizar la seguridad, organización y atención oportuna durante el proceso de las elecciones generales 2025.

Durante esta reunión se abordaron temas importantes y se elaboró un Plan de Acción Operativo, el cual será puesto en ejecución durante todas las etapas del proceso electoral, asegurando una respuesta integral y coordinada ante cualquier situación que se presente en el marco de la jornada democrática este 30 de noviembre.