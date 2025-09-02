  1. Inicio
Reactivan Mesa Interinstitucional de cara a las elecciones generales

La iniciativa tiene como objetivo garantizar elecciones seguras en noviembre. Se elaboró un plan de acción operativo entre varias instituciones

  • 02 de septiembre de 2025 a las 10:36 -
  • Lesly Chambasis
Representantes de varias instituciones reunidos hoy en el marco de la integración de la Mesa Interinstitucional de Asistencia.

 Fotografías: cortesía
Tegucigalpa.

En el marco del desarrollo del proyecto del centro logístico electoral, se reactivó la Mesa Interinstitucional de Asistencia, como parte de las acciones estratégicas orientadas a garantizar la seguridad, organización y atención oportuna durante el proceso de las elecciones generales 2025.

Durante esta reunión se abordaron temas importantes y se elaboró un Plan de Acción Operativo, el cual será puesto en ejecución durante todas las etapas del proceso electoral, asegurando una respuesta integral y coordinada ante cualquier situación que se presente en el marco de la jornada democrática este 30 de noviembre.

La Mesa Interinstitucional de Asistencia está conformada por instituciones clave para la atención y respuesta en materia de seguridad, emergencias y orden público:

Instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional

1. Sistema Nacional de Emergencias 911

2. Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)

3. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras

4. Fuerzas Armadas de Honduras

5. Cruz Roja Hondureña

6. Policía Nacional de Honduras

7. Alcaldía Municipal del Distrito Central

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

