Ratifican prisión preventiva contra Corazón de María, acusada de planear la muerte de su esposo

Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción declaró con lugar un recurso presentado por el Ministerio Público y confirmó la resolución contra Corazón de María Bocanegra Murcia, acusada por los delitos de parricidio en su grado de ejecución de tentativa y asociación para delinquir.
La resolución fue emitida por unanimidad de votos, informó el Ministerio Público, que sostuvo que existe suficiente carga probatoria para acreditar la participación de la imputada en los hechos investigados.
Bocanegra Murcia es señalada por su presunta participación en la muerte de su esposo, el abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios, ocurrida el 2 de febrero de 2020.
De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando Chacón Larios se encontraba dormido en su vivienda, ubicada en la residencial Las Uvas.
Según la investigación citada por el Ministerio Público, Ronal Edgardo Lagos Redondo y Ricardo Antonio Aguilar Flores, alias “El Gordo”, ingresaron a la habitación y dispararon contra el abogado hasta causarle la muerte.
La Fiscalía sostiene que Bocanegra Murcia habría dejado abierta la puerta principal de la vivienda para facilitar el ingreso de los atacantes.
Asimismo, de acuerdo con las diligencias investigativas, la mujer habría coordinado por teléfono detalles del ataque con su hermana, Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia, una menor de edad y otros integrantes de la Mara MS-13, a quienes, según la acusación, habría contratado para ejecutar el crimen.
El Ministerio Público también acusa a Bocanegra Murcia por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales.
Por este mismo caso, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo una condena contra Ricardo Antonio Aguilar Flores, alias “El Gordo”, y Ronal Edgardo Lagos Redondo, quienes se declararon culpables mediante la figura de procedimiento abreviado.