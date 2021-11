¿Quién es Laura Dogu, la diplomática nominada para embajadora en Honduras?

La diplomática de carrera recibió un Maestría en Ciencias del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas en Washington, D.C., y un Master in Business Administration (Maestría en Administración de Empresas), Bachelor on Business Administration (Bachillerato en Administración de Empresas) y un Bachelor of Arts (Bachillerato en Artes) de la Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas.

Ha recibido numerosos honores, incluido un Premio al Mérito Presidencial y el Premio James A. Baker III y C. Howard Wilkins Jr. a la Subjefe de Misión Sobresaliente. Dogu habla español, turco y árabe.

Ahora Dogu sustituiría como máxima representante de Estados Unidos en Honduras a James Nealon, quien dejó el cargo en 2017.

El Senado estadounidense es quien aprobará si es enviada a Honduras, país que desde junio de 2017 no tiene embajador.