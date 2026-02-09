Así estará el clima este lunes 9 de febrero en Honduras

Cortés, Honduras.

El ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este, provocará este lunes 9 de febrero lluvias débiles y dispersas en el occidente de Honduras, así como precipitaciones aisladas en sectores del norte y oriente del país, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Según el informe meteorológico, el resto del territorio nacional experimentará condiciones mayormente secas, acompañadas de temperaturas frescas durante la madrugada y en horas de la noche. “Debido al viento del noreste y este transportando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, se nos estarán generando lluvias dispersas, más que todo por el sector occidente”, explicó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

El especialista precisó que para las regiones oriental y norte se esperan únicamente precipitaciones aisladas, mientras que las demás zonas del país permanecerán sin lluvias a lo largo de la jornada. Añadió que las temperaturas frescas predominarán principalmente al amanecer y durante la noche en varias regiones. En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que se mantendrán dentro de parámetros normales. "Los oleajes normales de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca y de igual manera para la costa norte de 1 a 3 pies", detalló. Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 13 grados. Para la región central, los valores oscilarán entre 26 grados como máxima y 16 grados como mínima.