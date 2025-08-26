  1. Inicio
  2. · Honduras

Pronóstico del clima este martes 26 de agosto en Honduras

Una vaguada y humedad del Caribe provocarán precipitaciones en varias regiones de Honduras, según Copeco.

Pronóstico del clima este martes 26 de agosto en Honduras

Las precipitaciones afectarán principalmente en el noroccidente, norte, oriente y áreas del centro de Honduras.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó las condiciones del clima que predominarán este martes 26 de agosto de 2025 en Honduras.

Según Copeco, para esta jornada se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, en diferentes zonas del territorio nacional.

China quiere camarones de Honduras, pero a precios bajos

El pronóstico indica que las precipitaciones serán generadas por la presencia de una vaguada en altura y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por vientos acelerados del este y noreste.

Las regiones más afectadas serán el noroccidente, norte, oriente y áreas del centro del país, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.

Finalmente, Copeco pidió a la población tomar las debidas precauciones, especialmente en sectores vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas provocadas por las lluvias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias