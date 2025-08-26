Pronóstico del clima este martes 26 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Según Copeco, para esta jornada se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, en diferentes zonas del territorio nacional.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) pronosticó las condiciones del clima que predominarán este martes 26 de agosto de 2025 en Honduras.

El pronóstico indica que las precipitaciones serán generadas por la presencia de una vaguada en altura y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por vientos acelerados del este y noreste.

Las regiones más afectadas serán el noroccidente, norte, oriente y áreas del centro del país, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.

Finalmente, Copeco pidió a la población tomar las debidas precauciones, especialmente en sectores vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas provocadas por las lluvias.