Pronóstico del clima este martes 26 de agosto en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronosticó las condiciones del clima que predominarán este martes 26 de agosto de 2025 en Honduras.
Según Copeco, para esta jornada se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, en diferentes zonas del territorio nacional.
El pronóstico indica que las precipitaciones serán generadas por la presencia de una vaguada en altura y el transporte de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por vientos acelerados del este y noreste.
Las regiones más afectadas serán el noroccidente, norte, oriente y áreas del centro del país, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.
Finalmente, Copeco pidió a la población tomar las debidas precauciones, especialmente en sectores vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas provocadas por las lluvias.