Prolongan audiencia inicial de acusados de planear atentado contra expresidente Zelaya

Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera fueron acusados acusados de planear atentado contra el expresidente Manuel Zelaya

Audiencia inicial de Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La audiencia inicial de los tres hombres acusados de terrorismo continúa mañana, luego de que el juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decidiera aplazar la sesión.

Según las autoridades judiciales, la audiencia fue aplazada para el martes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana.

En audiencia inicial señalados de planear un atentado contra expresidente Zelaya

Se trata de Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera, quienes comparecieron desde la mañana del lunes en la audiencia inicial realizada en Tegucigalpa, capital de la República.

El Ministerio Público (MP) los acusa de haber planificado un atentado contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, atribuyéndoles los delitos de actos preparatorios para hechos punibles y asociación terrorista.

Por su parte, los defensores de los tres implicados señalaron que los medios de prueba presentados no constituyen causales de delito.

“No hay ningún documento que demuestre que ellos son terroristas; el delito es novedoso y ni siquiera hay jurisprudencia”, expresó el abogado Héctor Durán.

Carlos Midence, apoderado legal del señor Perfecto Enamorado, antes de ingresar a la audiencia, manifestó que "traemos encaminado el proceso de la medida que nosotros queremos lograr y obtener los resultados favorables al señor Enamorado".

