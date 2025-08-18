Prolongan audiencia inicial de acusados de planear atentado contra expresidente Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

La audiencia inicial de los tres hombres acusados de terrorismo continúa mañana, luego de que el juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decidiera aplazar la sesión. Según las autoridades judiciales, la audiencia fue aplazada para el martes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana.

Se trata de Perfecto Jesús Enamorado Paz, Arcadio Corrales Estrada y Antonio David Kattan Rivera, quienes comparecieron desde la mañana del lunes en la audiencia inicial realizada en Tegucigalpa, capital de la República. El Ministerio Público (MP) los acusa de haber planificado un atentado contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, atribuyéndoles los delitos de actos preparatorios para hechos punibles y asociación terrorista. Por su parte, los defensores de los tres implicados señalaron que los medios de prueba presentados no constituyen causales de delito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción

Suspende audiencia inicial en la causa instruida contra Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, por suponerlos responsables de Actos Preparatorios Punibles y Asociación Terrorista; la... pic.twitter.com/Plvjn1vlCr — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 19, 2025