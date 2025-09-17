Xiomara Castro viaja al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La mandataria partió ayer en horas de la tarde desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en un vuelo comercial.

Luego de su aparición en los desfiles de independencia el 15 de septiembre y tras superar una afección de salud, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro , viajó a Italia para sostener un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano.

De acuerdo con un informe militar, la Fuerza Aérea Hondureña envió un avión tipo Caravan FAH-021 , bajo el mando del capitán Milton Nahún Vásquez Iraheta, con la misión de trasladar el equipaje de la presidenta, sus hijos y familiares hasta la Base Aérea Armando Escalón.

Castro es acompañada por su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya; su hija Zoe, junto a su esposo e hija Irene; además de Ivis Alvarado, secretario de Prensa, y un amplio grupo de comunicadores de radio y televisión.

Este encuentro marcará la primera reunión de Castro con el nuevo pontífice, quien asumió el liderazgo de la Iglesia Católica tras el fallecimiento del papa Francisco en abril pasado.

El actual sumo pontífice, Robert Prevost, recibirá a la mandataria hondureña para otorgarle la bendición apostólica.

No obstante, será la tercera ocasión en que Castro acude al Vaticano durante su gobierno, luego de su visita oficial a Francisco en octubre de 2022 y su asistencia a las honras fúnebres en abril de este año.

Tras su estadía en Italia, la agenda oficial contempla la participación de Castro en la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que iniciará el 23 de septiembre en Nueva York.

Sin embargo, trascendió que la presidenta podría cancelar su intervención en el foro mundial, donde ha disertado en cada uno de sus tres primeros años de mandato.

Desde que asumió la Presidencia, Xiomara Castro ha visitado 19 países, incluyendo Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Bélgica, Francia, México y Cuba, entre otros.

En lo que va de 2025 ya ha realizado giras a Uruguay, España, Bolivia e Italia, siendo esta su segunda visita al país europeo en el año.