Policía recupera reconocido hotel que había sido invadido en Trujillo

Trujillo, Colón

Se trata del complejo turístico Trujillo Beach Eco-Resort, ubicado en la comunidad de Marañones, municipio de Trujillo, el cual fue desalojado y entregado sin que se registraran incidentes, según informaron fuentes oficiales.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, ejecutaron un operativo de intervención que permitió la recuperación de un bien inmueble en la zona atlántica del país.

La acción policial se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en la ley, garantizando el orden público y la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.

El operativo fue coordinado por autoridades policiales con el apoyo de agentes preventivos y unidades especializadas, quienes actuaron bajo el marco legal vigente.

Durante la intervención, también se brindaron orientaciones a los encargados del inmueble y al personal de seguridad, con el objetivo de que continúen los procesos correspondientes ante las instancias de investigación.

De acuerdo con información preliminar, estas acciones forman parte de estrategias orientadas a la recuperación de espacios y al fortalecimiento de la seguridad en la zona.

Las autoridades indicaron que se mantendrán operativos en el sector con el fin de ubicar a las personas responsables de la ocupación irregular del inmueble.