Policía no descarta usar gas lacrimógeno si no cesa el paro de transporte

Las máximas autoridades de la Policía sostuvieron una reunión de emergencia esta mañana para verificar las condiciones en que se está desarrollando el paro nacional de transporte público y posibles acciones para contrarrestar en caso de no acabarse pronto.

“Realmente desde la mañana hemos estado desalojando, lo que no hemos utilizado son las bombas lacrimógenas, aunque no lo descartamos, esperamos que cese esto después del mediodía”, expuso.

El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez , manifestó que “la disposición de los transportistas es bloquear los pasos y llamar la atención, pero si no finalizan el paro nacional después del mediodía, entonces utilizaremos los recursos que la ley autoriza”.

Uno de los directivos del transporte público, Wilmer Cálix , dijo que la creación de una comisión anunciada por el Gobierno “es una táctica dilatoria” y advirtió que, si no les buscan una solución, la protesta será “por tiempo indefinido”.

Un sector del transporte público de Honduras paralizó este jueves sus labores en las principales ciudades y carreteras del país, aduciendo sus directivos que el Gobierno que preside Xiomara Castro no atiende sus demandas, entre ellas un aumento a la tarifa por servicio.

En Tegucigalpa, los manifestantes bloquearon las salidas hacia el oriental departamento de Olancho, el norte y centro del país, además de algunos puntos de mucho tráfico en la ciudad como bulevares.

La autopista que comunica las ciudades de Tegucigalpa, en el centro del país, con San Pedro Sula, norte (las dos más importantes del país), fue bloqueada en sus dos carriles de venida a la altura de la central ciudad de Comayagua.

Los bloqueos comenzaron a eso de las 5:00 am, luego de que los directivos del transporte no lograron que los recibiera la presidenta Xiomara Castro. Los transportistas dicen que no quieren reunirse con una comitiva del Gobierno porque han venido demorando la búsqueda de un acuerdo que les favorezca.