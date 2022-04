“Si no hay diálogo seguimos en las calles”: advierten transportistas a Xiomara Castro

“El paro de trasporte es totalmente injustificado. Rebajé L 10 y L 13 al diésel; más de 4000 Millones. Protestar es un derecho, parar la circulación es un acto ilegal penado por la Ley y representa un boicot a mi gobierno. No hay diálogo hasta que suspendan el paro”, expresó la mandataria mediante su cuenta de twitter.

El dirigente del transporte, Asalatiel Mejía , reaccionó a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro , quien recientemente publicó que no habrá diálogo con el sector transporte hasta que se suspenda la toma.

En ese sentido, Mejía respondió que “Aquí no se trata de medir fuerzas, se trata de hablar. Si no hay diálogo nos van a tener mañana en las calles también, no sea tan negligente”, dijo el dirigente.

Por su parte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado al Gobierno y a la dirigencia del transporte para que inicien a la brevedad posible un diálogo, a fin de buscar las soluciones que requiere este sector de la economía.

También: Cohep pide al Gobierno y a transportistas un diálogo urgente

Los dirigentes del transporte público coincidieron que no quieren dialogar con representantes del Gobierno, sino con la presidenta Xiomara Castro para que les resuelva sus problemáticas, siendo algunas de estas el alto costo de los combustibles y la asfixia bancaria. También advirtieron que no dejarán el paro hasta que lleguen a consensos, lo que podría durar esta o la otra semana.