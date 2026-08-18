Piden ampliación de L57.4 millones al Congreso para fiscalizar campañas electorales

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional conoció un proyecto para aprobar un presupuesto especial orientado a fortalecer las labores de auditoría sobre los fondos utilizados en los procesos electorales desarrollados en noviembre de 2025.

La iniciativa busca transferir recursos directos a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) para que pueda concluir la verificación de las aportaciones recibidas por los aspirantes a cargos de elección popular.​

La petición surge ante las limitaciones presupuestarias que trascendieron desde la legislatura anterior, la cual omitió asignar los fondos requeridos por el órgano fiscalizador para dar cobertura integral al proceso de rendición de cuentas.​

"La Unidad de Política Limpia solicitó al Congreso anterior un presupuesto para fiscalizar a todos los candidatos de elección popular, pero lastimosamente no aprobaron un tan solo centavo", expresó Antonio Rivera Callejas, diputado del Congreso Nacional.​

La reforma presupuestaria contempla una partida de 57,437,595 lempiras, asignación con la cual los comisionados prevén revisar los estados financieros, subsanar inconsistencias y aplicar las sanciones correspondientes a los sujetos obligados que hayan omitido informes o presentado irregularidades.​

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El documento pide autorizar a la Secretaría de Finanzas a realizar las transferencias correspondientes y fija que la UFTF deberá presentar un informe de liquidación dentro de los 45 días hábiles posteriores a la conclusión de las auditorías documentales.​

"Se solicita un aumento presupuestario de 57.4 millones de lempiras para poder terminar esta tarea tan importante como lo es ver quiénes fueron aportantes, quiénes reportaron mal y quiénes violentaron la ley", indicó Rivera.​

El proyecto de ley incluye además disposiciones especiales para simplificar procedimientos de contratación, garantizar la transparencia en la adquisición de bienes y servicios, y autorizar la vinculación temporal de personal técnico calificado para procesar las liquidaciones de campaña.