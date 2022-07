“Perdió Honduras”: Lissi Cano tras aprobación de ley para selección de magistrados a la CSJ

Asimismo, Cano aseguró que como bancada nacionalista exigen un Poder Judicial en el que no haya intromisión de los partidos políticos. “Pedimos una CSJ independiente y despolitizada, pero no alcanzamos los votos. Hoy no perdió un partido, hoy perdió Honduras”, lamentó la legisladora.

El Parlamento Hondureño aprobó durante la medianoche del lunes la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados iniciaron la sesión, que suspendieron el sábado en la discusión del artículo 15, que se refiere a los requisitos y inhabilidades a los candidatos a auto postularse, pasadas las 4:00 pm. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió, según lo permite la norma parlamentaria, dejar la discusión del polémico artículo 15 después de haber aprobado el resto de la ley.

ADEMÁS: “Garantizamos la selección de CSJ más vista en la historia”: Luis Redondo sobre nueva Ley de la Junta Nominadora

Las sugerencias del titular del Legislativo eran eliminar el apartado b y modificar el numeral c, los cuales establecían que para integrar la Corte: b) No ser miembro activo de un partido político, ni haber sido en los dos años anteriores a su postulación y c) No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias.