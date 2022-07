De hecho, antes de la sesión de anoche, la bancada del PSH dejó clara su posición de no apoyar la ley. Sin embargo, una vez aprobada, los diputados mencionaron que están “tranquilos” por no haber apoyado la propuesta y así lo expresaron en Twitter:

“Yo hoy dormiré tranquilo con los principios y valores que mis padres me inculcaron que he respetado. Luché porque la ética prevaleciera. Quien pierde es Honduras”, dijo el diputado Carlos Umaña.

“No le he fallado a las enseñanzas de mis padres, a mi familia, a mis amigos, a los abogados honestos y al pueblo porque defendí la moral y la ética de la que carecen muchos. Se están cometiendo las mismas atrocidades que muchos criticaban antes. Ese actuar es desvergonzado”, publicó Maribel Espinoza.

“La corrupción siempre gana, pero dejó constancia de que me he opuesto a toda sinvergüenzada que se propuso. A los condenados por delitos dolosos, violencia doméstica e impago de alimentos, les felicito, igual a las dirigencias de los partidos, en particular a los abogados de JOH”, opinó Beatriz Valle.