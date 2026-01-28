  1. Inicio
  2. · Honduras

Paraguay dice que trabajará en "estrecha colaboración" con Nasry Asfura

"El Paraguay felicita a Nasry Asfura por su asunción como presidente electo de Honduras", publicó el Ministerio de Relaciones Exterior de Paraguay en la red social X

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 15:32 -
  • Agencia EFE
Paraguay dice que trabajará en estrecha colaboración con Nasry Asfura

Nasry Asfura fue juramentado como presidente de Honduras el martes 27 de enero de 2026.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Paraguay felicitó este miércoles al conservador Nasry Tito Asfura, tras su toma de posesión como nuevo presidente hondureño y aseguró que están "listos" para trabajar en "estrecha colaboración" en una agenda bilateral de beneficio mutuo.

"El Paraguay felicita a Nasry Asfura por su asunción como presidente electo de Honduras", publicó el Ministerio de Relaciones Exterior de Paraguay en la red social X.

Argentina asegura que trabajará junto a Honduras y desea "el mayor de los éxitos" a Asfura

"Estamos listos para trabajar en estrecha colaboración definiendo una agenda bilateral en beneficio de nuestros países, en base a los valores compartidos de libertad, democracia y Estado de Derecho", agregó la Cancillería.

El líder del conservador Partido Nacional asumió el martes la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años (2026-2030), en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Castro no reconoció a Asfura como nuevo mandatario, al aducir que hubo "fraude" en los comicios generales del 30 de noviembre, aunque el lunes le deseó "suerte".

El nuevo presidente fue investido en una sobria ceremonia en el Parlamento hondureño, alejada de las tradicionales investiduras multitudinarias y sin la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de "austeridad".

Luis Abinader felicita a Asfura y asegura que "trabajarán juntos por el bienestar de los pueblos"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Asfura el 25 de diciembre y le transmitió su deseo de trabajar juntos "en la construcción de un hemisferio más seguro y próspero".

El nuevo Gobierno de Honduras cuenta con el respaldo expreso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió votar a favor de Asfura en noviembre pasado con la expectativa de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias