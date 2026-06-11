ONU refuerza cooperación con Honduras y Congreso en reunión con Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo un encuentro con el subsecretario general de la ONU y director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), Jorge Moreira da Silva, en el que se abordaron proyectos de cooperación para el país.

Moreira da Silva expresó que la misión del organismo es “trabajar con el país” y acompañar iniciativas en áreas clave como salud, energía, agua, saneamiento, digitalización y cambio climático.

El funcionario de la ONU destacó que estos sectores requieren gestión de proyectos especializados, donde Unops puede aportar valor agregado mediante asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución.

Asimismo, subrayó la importancia de involucrar al Poder Legislativo, al señalar que muchas de las políticas públicas requieren respaldo del Congreso Nacional para su implementación efectiva.

“Es importante hablar con el Parlamento para que conozca el impacto de los proyectos y apoye reformas que impulsen la resiliencia y sostenibilidad”, manifestó.

El representante de Naciones Unidas también resaltó que Honduras tiene un amplio potencial de desarrollo social, económico y ambiental, con capacidad de convertirse en referente de la economía verde en la región.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional agradeció el acompañamiento de Unops en procesos de compras, contrataciones y licitaciones del Estado.

Tomás Zambrano destacó que este tipo de cooperación fortalece la transparencia y genera mayor confianza en las decisiones del Gobierno y las instituciones públicas.

El titular del Legislativo también señaló que existen proyectos que no pueden ejecutarse únicamente con recursos nacionales, por lo que la cooperación internacional resulta clave.