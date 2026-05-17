ONU alerta de alta impunidad en asesinatos de personas LGBTI+ en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) destacó este domingo los avances de Honduras en los derechos de la comunidad LGBTI+, aunque advirtió que el país mantiene "altos niveles de impunidad" en los asesinatos del colectivo y carece de una ley integral contra la discriminación. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se celebra hoy, la Acnudh aseguró que Honduras "reconoce los derechos" de las personas LGBTI+ y sus aportes a la construcción de "una sociedad más plural, inclusiva e igualitaria". Sin embargo, el organismo lamentó los graves desafíos de seguridad y justicia que persisten en el país centroamericano para el colectivo LGBTI+.

"En Honduras, las muertes violentas en contra de personas LGBTIQ+ mantienen altos niveles de impunidad y persiste la ausencia de una legislación integral contra la discriminación", señaló la Acnudh, que afirmó que la violencia y los discursos de odio siguen afectando de "manera desproporcionada", especialmente a las personas transgénero. Ante este panorama, la Oficina reafirmó su compromiso de acompañar los esfuerzos nacionales para "revertir estas tendencias" y recordó que el Estado hondureño tiene la obligación "poner fin a la violencia y la discriminación". Honduras también debe "dar poleno cumplimiento a las sentencias" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) e investigar de "manera diligente e imparcial" las violencias contra la comunidad LGBTI+ y sancionar a los responsables. "Sin importar a quién ames, todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas", recalcó la Acnudh.