Oacnudh insta que elección de funcionarios electorales se base en idoneidad

Tegucigalpa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) hizo un llamado enérgico al Congreso Nacional para que el proceso de selección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se fundamente en criterios estrictos de capacidad y méritos. A través de un comunicado oficial, el organismo internacional subrayó que la legitimidad de estos altos cargos depende de una evaluación técnica que garantice la independencia de las instituciones frente a las presiones políticas.

​Actualmente, el Legislativo hondureño avanza en el cronograma establecido por la Comisión Especial de Selección, la cual ya inició la recepción de hojas de vida y se prepara para la etapa de audiencias públicas. Este proceso surge tras las vacantes dejadas en ambos entes, lo que ha generado una alta expectativa nacional sobre si las nuevas autoridades responderán a perfiles técnicos o si, por el contrario, se mantendrá la tradición de repartición de cuotas partidarias entre las fuerzas mayoritarias del Congreso. ​“La Oficina recuerda la importancia de seleccionar estos altos cargos a través de la ponderación de méritos y competencias, la adecuación profesional y personal de los candidatos”, señaló el organismo en su boletín informativo.