“No entiendo por qué se apresuraron a hacer las descargas”

De su lado, el gobierno central, a través del gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Erick Tejada , descartó que las descargas causarán impacto negativo en el valle de Sula y dijo que no se podía recibir a la tormenta Julia con El Cajón por encima de los 280 metros sobre el nivel del mar (msnm) .

Pero esa determinación fue aplaudida por unos y criticada por otros, pues hay quienes consideran que todavía no era el momento de liberar agua del embalse y que aún tenía la capacidad de retener más.

Decisión prematura que no contribuye a la recuperación de la Enee

“Hay suficiente nivel para hacerle frente a lo que sea, El Cajón seguirá siendo el héroe del valle de Sula. Esto no debe ser un tema político o ideológico”, cuestionó Aguilar.

Por otra parte, Salomón Ordóñez, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y especialista en servicio energético, opinó que la descargas de El Cajón sólo son apropiadas cuando se siguen los protocolos correspondientes como, según el gobierno, se hizo.

“La Enee actúa en función de pronósticos, yo no tengo información como para decir si la decisión es adecuada o no, sin embargo, sí es importante entender que se busca hacer las descargas cuando el río Ulúa está en su nivel más bajo, como ahorita, por eso no van a causar daños”, manifestó Ordóñez.