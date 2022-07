Contratos de trabajo a bases de Libre

El asesor presidencial y exjefe de Estado comandó este día un evento en Casa de Gobierno donde se firmaron contratos de trabajo y de microempresas a más de 300 personas simpatizantes de Libre.

En el evento también participó Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa, y se anunció que habrá más empleo para bases de Libertad y Refundación en todo el país.

A Zelaya Rosales se le consultó por el protagonismo que ha tenido en el actual gobierno, pues en la mayoría de eventos él es quien dirige. El expresidente aseguró no toma ninguna decisión y que todo lo que él realiza es por orden de Castro Sarmiento.

“A mí me critican porque yo le ayudo a Xiomara. Los grupos fácticos, élites y golpistas quisieran que yo no le ayudara a Xiomara para buscar cómo reventarla, pero yo no tomo ni una sola acción que no esté autorizada por la presidenta Xiomara Castro”, aseguró.

Con respecto a las plazas entregadas hoy, Zelaya comentó que “son 293 plazas, pero hay 500 plazas más que se van a ir proporcionando en orden con responsabilidad de trabajo en estos próximos fines de semana”.

Asimismo se refirió a los gobiernos nacionalistas que estuvieron desde el 2010. “Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos van a estar pagando lo que saquearon y despojaron a este país en estos 13 años anteriores”.

Para cerrar, habló sobre las acciones de Xiomara Castro desde que asumió. “Una sola acción en las decisiones que ha tomado la presidenta en estos cinco o seis meses de gobierno son heroicas, valientes, decididas y sensibles al dolor del pueblo”.