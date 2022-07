Califican de inoportuna la intención de instalar una Constituyente

Tegucigalpa. La instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente suena fuerte en Honduras, pero desde ya hay quienes no ven viable esta posibilidad y la califican como una medida antidemocrática.

Según el expresidenciable Olban Valladares, “el pueblo tiene que entender que la Asamblea Nacional Constituyente es una trampa que ha sido diseñada por movimientos mal llamados de izquierda de América del Sur, y particularmente del grupo del extinto dictador Hugo Chávez, de Venezuela, y también del Foro de Sao Paulo”.

Valladares es del criterio de que estos grupos ideológicos han servido “para alterar las estructuras jurídicas de los países latinoamericanos y seguir insistiendo con su afán de crear un régimen continental que obedezca a los principios y las intenciones de lo que nació en Cuba en 1959”.

De acuerdo con el analista político, los que abogan por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente no logran explicar hasta ahora cuáles son las verdaderas intenciones y qué es lo que quieren cambiarle a la Constitución de la República. “No es conveniente, no es democrático y no es oportuno estar pensando en una Constituyente, que precisamente fue el punto de discordia en el gobierno de Manuel Zelaya”, manifestó.

Las motivaciones para hacerlo es “eliminar los partidos políticos, modificar la forma de gobierno, en vez del Congreso Nacional establecer una Asamblea Popular electa de dedo, que satisfaga los caprichos de los que se van a erigir como gobernantes eternos”, señaló Olban Valladares.

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, expresó que “los problemas del país no se solucionan con una Constituyente. El 98% de la Constitución se puede cambiar, hay que trabajar para sacar adelante el país, generar un clima de inversión”.

Tomás Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), enfatizó que “no es momento para hablar de Constituyente; hay que generar empleos para los jóvenes, hay que fortalecer la institucionalidad y dar garantías a la inversión nacional”.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que “la Constituyente a lo que nos va a llevar es que quedemos como una Venezuela, una Cuba”.