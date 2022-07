Por contagios Covid-19 el Congreso Nacional suspende actividades legislativas

Más de 26 contagios por Covid-19 fueron confirmados dentro de el Poder Legislativo, entre el personal que labora durante las sesiones legislativas y varios diputados. Ante la alarmante cifra de contagios los parlamentarios no descartan regresar nuevamente a la realización de sesiones virtuales.

“Desafortunadamente el covid-19 ha llegado al Congreso Nacional. En este momento tenemos varios diputados contagiados y 28 empleados aproximadamente”, confirmó el diputado Carlos Umaña.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, expresó que “es una posibilidad volver a las sesiones virtuales, aunque nosotros no nos gusta esa forma de legislar, pero si miramos que más compañeros están saliendo contagiados y más personal no nos va quedar opción porque el CN no puede parar”.

Añadió que “ es una de las opciones planteadas, pero hemos sugerido que las sesiones sean solamente de dos horas o se pueden ampliar los días son ideas que la junta directiva deberá analizar y tomar una decisión en los próximos días, hasta este momento tenemos 26 y no descartamos que hoy (ayer), resulten más la nueva cepa que ataca el país es mucho más contagiosa”.

Para evitar el incremento de casos de Covid-19, el Congreso Nacional intensificó las medidas de bioseguridad y el uso permanente de mascarilla durante las sesiones legislativas.

Pese al rebrote de las últimas dos semanas, los hondureños no están tomando todas las medidas de seguridad, lo que se ha evidenciado, particularmente en San Pedro Sula, donde en junio se celebraron concentraciones masivas de personas, algunas en espacios cerrados, por la feria patronal de la ciudad.

Rebrote de covid-19

La pandemia se comenzó a expandir en Honduras en marzo de 2020.

Desde entonces, según el último informe de la Secretaría de Salud, del 30 de junio, 10.906 personas fallecieron a causa de la pandemia, mientras que los contagios sumaron 427.718.

En lo que va de 2022, la cifra oficial de muertos es de 470, mientras que los contagios suman alrededor de 48.000, según la Secretaría de Salud.

Esta semana el Colegio Médico Hondureño (CMH) reportó que un centenar de médicos se han contagiado en los últimos días con la covid-19 debido al rebrote de la enfermedad. La mayor parte de los galenos contagiados son de Tegucigalpa y San Pedro Sula que juntas superan los 2 millones de habitantes.

Las autoridades sanitarias calculan que de los cerca de 10 millones de habitantes que tiene Honduras, alrededor de 1,5 millones no se han aplicado ni una vacuna contra la enfermedad, por diferentes razones, pese a que el país cuenta con suficientes fármacos.

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), maestros del Departamento de Periodismo, en Tegucigalpa, resolvieron esta semana volver a las clases virtuales por varios casos de covid-19 registrados entre estudiantes y docentes.

La pandemia tuvo un rebrote dos meses después de que el sistema educativo del sector público retornó a las clases presenciales a mediados de abril, luego de dos años de estar bajo la modalidad virtual, lo que para algunos analistas ha representado un fracaso.