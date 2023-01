Nacionalistas no validaron a Luis Redondo

La bancada del Partido Nacional compuesta por 44 diputados se negó a participar en la sesión de instalación de la segunda legislatura. En su lugar se quedaron reunidos en la antesala.

Tomás Zambrano, jefe de los azules en el legislativo, expresó que decidieron no acompañar el acto de instalación porque “ni la presidenta Xiomara Castro vino a validar la legalidad de -Luis- Redondo porque es ilegal”.

Añadió: “Si ni la Presidenta lo acompaña, esta bancada tampoco lo va a hacer”.

Zambrano añadió que ello no significaba que no iban a participar de la sesión convocada para ayer a las 5:00 pm prevista para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Luego de eso, en otra comparecencia, Zambrano fue enfático respecto a la escogencia de los candidatos a la Corte.

“No hay consenso, no se ha llegado a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para poder alcanzar los 86 votos. Hoy tengo que ratificar, para darle paz y tranquilidad al país, no existe crisis por no elegir Corte hoy -ayer-. No puede haber convulsión social. Esto no nos puede llevar a que se vaya a las calles a realizar actos vandálicos”.

El nacionalista dijo que de ser necesario, la votación puede durar varios días y la ley lo respalda.