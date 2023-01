“La posición de EUA es muy clara, la Corte debe ser independiente”: Laura Dogu

No se deberían tomar decisiones para beneficiar a particulares o partidos políticos”, recomendó.

El nacionalista Ricardo Álvarez quiso ser parte del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia.

“A mi partido les digo, les corresponden seis magistrados, de los cuales cuatro deben ser mujeres y dos varones, y de los dos varones uno de ellos debe ser el postulante afrohondureño, no pierdan la oportunidad de demostrar que están nominando a la mejor gente. He dicho”, apuntó. Más temprano instó a sus partidarios a no arriesgarse acercándose al Congreso.