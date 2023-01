Municipalidad de Gracias no recibe transferencias desde hace tres meses

Gracias. La municipalidad de esta ciudad cumplió tres meses sin que se le acrediten las transferencias del Gobierno debido a que los informes de rendición de cuentas no han sido aprobados por los miembros de la Corporación Municipal.

Mediante un comunicado, corporativos de la referida comuna hicieron del conocimiento público que la municipalidad solo recibió el 77% del total del presupuesto que se recibe en transferencias durante 2022 y que la última acreditación se realizó el 20 de octubre del mismo año.

El regidor Edgardo Cruz detalló que los atrasos se deben a que pese a que “el equipo técnico de la municipalidad preparó los informes de rendición de cuentas la Corporación Municipal no aprobó la rendición de cuentas del tercer trimestre por considerar que hay indicios de ejecución presupuestaria con procedimientos al margen de la ley”.

Las discrepancias se deben a que el informe del tercer período contiene los pagos que se realizaron por los semáforos de la ciudad y otras obras de infraestructura.

Pedro Escalante, alcalde de Gracias, informó que la comuna está operando con fondos propios, pero pidió a los corporativos que aprueben los informes y agilicen los procesos administrativos de la comuna.

“Hemos discutido el informe unas 6 veces y sin su aprobación no se puede avanzar con la ejecución presupuestaria porque no podemos trabajar en el sistema. He insistido a los compañeros que la aprobemos”.