Muere Pompeyo Bonilla, exministro de Seguridad de Honduras

Tegucigalpa.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte, sin embargo, la noticia generó consternación en las filas del Partido Nacional, donde Bonilla tuvo una amplia trayectoria política.

Este jueves se confirmó la muerte de Pompeyo Bonilla , quien se desempeñó como ministro de Seguridad durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Además de haber sido titular de la Secretaría de Seguridad, Bonilla fue diputado nacionalista y en su momento jefe de campaña del expresidente Rafael Leonardo Callejas. Bonilla también fue secretario privado del general Oswaldo López Arellano.



Su carrera pública lo posicionó como una de las figuras más influyentes dentro del nacionalismo en las últimas décadas.

Dirigentes y simpatizantes de su partido expresaron mensajes de pesar, resaltando su papel en la vida política del país y su servicio en la administración pública.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Su familia informó que será velado en Tegucigalpa y sepultado en esa misma ciudad.