  1. Inicio
  2. · Honduras

Muere Pompeyo Bonilla, exministro de Seguridad de Honduras

Bonilla también fue diputado nacionalista por La Paz. Se convirtió en uno de los dirigentes más importantes del nacionalismo como jefe de campaña de Rafael Callejas

Muere Pompeyo Bonilla, exministro de Seguridad de Honduras

El exministro Pompeyo Bonilla en una fotografía de archivo.

Tegucigalpa.

Este jueves se confirmó la muerte de Pompeyo Bonilla, quien se desempeñó como ministro de Seguridad durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte, sin embargo, la noticia generó consternación en las filas del Partido Nacional, donde Bonilla tuvo una amplia trayectoria política.

Johel Zelaya se pronuncia sobre pruebas claves que usarán en el caso de Municipalidad de SPS

Además de haber sido titular de la Secretaría de Seguridad, Bonilla fue diputado nacionalista y en su momento jefe de campaña del expresidente Rafael Leonardo Callejas. Bonilla también fue secretario privado del general Oswaldo López Arellano.

Su carrera pública lo posicionó como una de las figuras más influyentes dentro del nacionalismo en las últimas décadas.

Dirigentes y simpatizantes de su partido expresaron mensajes de pesar, resaltando su papel en la vida política del país y su servicio en la administración pública.

Su familia informó que será velado en Tegucigalpa y sepultado en esa misma ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias