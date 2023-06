Daniel Sponda rompe guía de “inclusión de género en aula”

El ministro de Educación, Daniel Sponda, desgarró un manual de “inclusión de género” durante la transmisión del programa 30/30, como muestra de desacuerdo con su implementación en las escuelas públicas de Honduras.

“Nosotros no vamos a ir promover valores que no son parte de nuestra sociedad”, expresó tras partir el folleto en dos trozos. Aunque, sí hizo énfasis en que “necesitamos ir a defender a ese montón de niñas violadas y no podemos permitir que eso siga pasando en el país”.