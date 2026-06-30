Ministerio Público concede 30 días para retirar vehículos en resguardo en San Pedro Sula

San Pedro Sula

El Ministerio Público (MP), a través del Módulo Administrador de Archivos, Evidencias y Documentos Históricos (MAAEDH) de la Regional del Norte, emitió un aviso urgente a los propietarios de vehículos que se encuentran bajo el resguardo de la institución para que procedan a retirarlos.

Las autoridades detallaron que los ciudadanos legítimamente interesados disponen de un plazo máximo de 30 días calendario para presentarse a realizar las gestiones administrativas y legales correspondientes.