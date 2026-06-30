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Ministerio Público concede 30 días para retirar vehículos en resguardo en San Pedro Sula

Los propietarios de vehículos deben presentarse a las instalaciones del barrio La Puerta

Ministerio Público concede 30 días para retirar vehículos en resguardo en San Pedro Sula

Para proceder con el retiro, los ciudadanos deberán acreditar legalmente la titularidad de los vehículos. Imagen referencial de IA.
San Pedro Sula

El Ministerio Público (MP), a través del Módulo Administrador de Archivos, Evidencias y Documentos Históricos (MAAEDH) de la Regional del Norte, emitió un aviso urgente a los propietarios de vehículos que se encuentran bajo el resguardo de la institución para que procedan a retirarlos.

Las autoridades detallaron que los ciudadanos legítimamente interesados disponen de un plazo máximo de 30 días calendario para presentarse a realizar las gestiones administrativas y legales correspondientes.

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Los vehículos que permanecen bajo custodia fueron considerados preventivamente durante la investigación de diversos delitos; sin embargo, los despachos fiscales determinaron que estos ya no representan ninguna utilidad probatoria para los casos, por lo que serán entregados.

Para iniciar el trámite de restitución, los dueños deben presentarse a las instalaciones del MAAEDH ubicadas en el barrio La Puerta, en San Pedro Sula. Asimismo, los ciudadanos deben acreditar la titularidad y propiedad del automóvil decomisado.

VER: LISTADO DE VEHÍCULOS PARA DECLARATORIA DE ABANDONO MINISTERIO PÚBLICO

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Redacción La Prensa
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