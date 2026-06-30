En libertad se defenderá el exjuez Marco Vallecillo tras cambio de medidas

Tegucigalpa, Honduras.

Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmó la resolución y explicó que el tribunal resolvió sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas.

La decisión se adoptó tras una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa del exfuncionario, quien enfrenta un proceso por el delito de extorsión.

El Tribunal de Sentencia otorgó este martes un cambio en las medidas cautelares al exjuez Marco Antonio Vallecillo , luego de que la Sala de lo Constitucional determinara la existencia de vulneraciones al debido proceso en el expediente judicial en su contra.

“Hoy el Tribunal de Sentencia, la Sala 3, celebró una audiencia de revisión de medidas a petición de la defensa del ciudadano Marco Antonio Vallecillo, a quien el Ministerio Público le imputa el delito de extorsión”, indicó Castillo.

La funcionaria detalló que la decisión se fundamenta en lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal, que permite la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

“Este tribunal tuvo a bien cambiar la medida de prisión preventiva a medidas sustitutivas”, agregó la portavoz.

Entre las disposiciones impuestas, Vallecillo deberá cumplir con la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y la restricción de comunicación con otros imputados.

Asimismo, se estableció la vigilancia a través de su equipo legal y otras medidas de control establecidas por el tribunal.

“Se le impuso no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado y no tener ningún tipo de comunicación con los otros imputados”, explicó Castillo.

Como parte de la resolución, también se determinó el pago de una fianza de un millón de lempiras como garantía dentro del proceso.

La portavoz aclaró que la audiencia no abordó el fondo del caso ni implicó un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del exjuez.

“Hasta el momento solo es el cambio de medidas de prisión preventiva a medidas cautelares, no hubo ningún pronunciamiento en relación a este juicio”, puntualizó.

El proceso judicial contra Vallecillo continuará su curso mientras se mantienen las nuevas medidas cautelares establecidas por el tribunal.