Exjuez Marco Vallecillo solicita revisión de medidas tras fallo constitucional

Tegucigalpa, Honduras.

Raúl Suazo , abogado defensor, explicó que la petición se fundamenta en los artículos 181 y 187 del Código Procesal Penal, los cuales permiten revisar las medidas cautelares cuando surgen circunstancias nuevas.

La audiencia fue solicitada por el equipo legal del exjuez Vallecillo, que argumenta la existencia de un hecho nuevo dentro del proceso judicial.

El exjuez Marco Vallecillo , procesado por el presunto delito de extorsión, será sometido este martes a una audiencia de revisión de medidas cautelares , luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso de amparo presentado por su defensa.

“Consideramos que conforme a lo que establece el Código Procesal Penal permite la revisión de las medidas en virtud de que hay un hecho nuevo, como es un amparo que fue otorgado a favor de Marco Vallecillo Banegas”, manifestó.

Según Suazo, la resolución de la Sala Constitucional determinó que no se siguió el procedimiento correspondiente del antejuicio, lo que, a criterio de la defensa, afecta la validez de las actuaciones realizadas hasta el momento.

“El amparo establece no solamente que no se siguió el procedimiento del antejuicio, lo que significa la nulidad de todo lo actuado, sino que además la Corte de Apelaciones no valoró aspectos relacionados con el derecho de defensa, el derecho a la libertad y la posibilidad de ofrecer una caución”, afirmó.

El representante legal indicó que, durante la audiencia, ofrecerían una fianza para que Vallecillo pueda continuar el proceso en libertad mientras se resuelve el recurso pendiente.

“Vamos a ofrecer una fianza en el sentido de poder permitirle al abogado Marco Vallecillo continuar este proceso en libertad”, señaló.

Suazo también confirmó que el exjuez no compareció a la audiencia, ya que la defensa consideró que se trataba de un trámite procesal que no requería su presencia.

En cuanto al fondo del recurso, el abogado sostuvo que la Sala Constitucional fue clara al establecer que el caso debía tramitarse mediante un procedimiento de antejuicio por tratarse de un funcionario judicial.

Asimismo, cuestionó la actuación del Ministerio Público durante la investigación y aseguró que, a juicio de la defensa, se vulneraron derechos y garantías constitucionales.

El proceso contra Marco Vallecillo continúa mientras la Corte de Apelaciones emite una nueva resolución, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional.