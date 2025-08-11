Hondureña cuenta cómo superó preguntas de Migración en EEUU sin hablar inglés

San Pedro Sula.

Una ciudadana hondureña compartió recientemente su experiencia al ingresar a Estados Unidos sin hablar inglés, detallando cómo enfrentó el proceso migratorio junto a su familia en un aeropuerto estadounidense. Cherry Yashira Matute, quien viajaba acompañada de su esposo y sus cuatro hijos, relató que al momento de pasar por el control migratorio fue atendida por un agente que solo se comunicaba en inglés. Sin embargo, destacó que en el lugar había personal que dominaba el español, y que es posible solicitar un traductor si se presenta alguna dificultad con el idioma.

Matute enumeró las nueve preguntas que le hicieron al llegar: 1) “¿De dónde vienen?”; 2) “¿Cuánto tiempo permanecerán?”; 3) “¿Dónde se alojarán?”; 4) “¿Qué ciudades visitarán?”; 5) “¿Solo van a Nueva York?”; 6) “¿Traen frutas o vegetales?”; 7) “¿Llevan tabaco?”; 8) “¿Llevan comida?”; 9) “¿Cuánto dinero traen?”. La hondureña explicó que las preguntas fueron claras, directas y sin intimidación, aunque remarcó que las preguntas podrían variar según el agente, aeropuerto y flujo de personas.

Matute indicó que en esta ocasión no le fueron requeridos documentos como el formulario ESTA ni el pasaje de retorno, aunque afirmó que en viajes anteriores sí se le había solicitado esa documentación, lo que evidenciaría diferencias en los procedimientos según el aeropuerto o el oficial a cargo.