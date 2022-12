“Mel podría morir si intenta una Constituyente”: Roy Santos

El polémico pastor evangélico, Roy Santos, se refirió en las últimas horas al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), quien se desempeña como asesor presidencial del Gobierno de Xiomara Castro, cargo por el cual ha recibido cuestionamientos de diversos sectores.

El líder religioso, en una entrevista para una radio local, aseguró que Dios le reveló que el exmandatario hondureño, derrocado por un golpe de Estado en 2009, podría “morir” si promueve una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras.

“Así como cuando Dios me dijo que al expresidente Juan Orlando Hernández le permitía un segundo gobierno, pero no más, porque si intentaba un tercer mandato podía morir; el señor también me dijo que si el expresidente Manuel Zelaya intenta una Constituyente y va más allá para dividir al país, hasta puede morir”, manifestó Santos.