Dictan medidas sustitutivas contra tres acusados de corrupción en la OABI

San Pedro Sula, Honduras

Los imputados son Jaime Renán Banegas Zerón , Jorge Luis Martínez Grijalva y Rigoberto Portillo Mejía , a quienes el Ministerio Público acusa de asociación para delinquir, malversación, estafa, uso de información privilegiada y concusión, entre otros delitos.

El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la prisión para tres hombres señalados de participar en un esquema de corrupción ligado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( OABI ).

El #JuzgadodeLetrasPenal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de #SanPedroSula dictó Auto Formal Procesamiento contra supuestos implicados en red de corrupción vinculada a la OABI.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los acusados habrían ofrecido supuestas oportunidades de inversión en el rubro hotelero, aprovechando su influencia y acceso a información sobre bienes incautados. Una víctima depositó más de un millón de lempiras que fue retirado en efectivo por Banegas y Martínez, sin respaldo administrativo alguno.

La audiencia preliminar quedó fijada para el 4 de noviembre a las 9:30 a.m., mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las irregularidades.

El proceso contra exfuncionarios de alto rango en el Ministerio Público y la OABI marca un precedente relevante. Se trata de una investigación que evidencia cómo una oficina destinada a garantizar la transparencia en el manejo de bienes incautados terminó bajo la lupa por prácticas de corrupción interna, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir el delito.