Dictan medidas sustitutivas contra tres acusados de corrupción en la OABI

Un juzgado dictó medidas sustitutivas a tres hombres acusados de corrupción en la OABI, señalados de malversar más de un millón de lempiras.

  • 03 de octubre de 2025 a las 10:30 -
  • Redacción
Los implicados se les acusa de varios delitos, entre ellos de estafa y malversación.

 Foto archivo del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Honduras

El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la prisión para tres hombres señalados de participar en un esquema de corrupción ligado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Los imputados son Jaime Renán Banegas Zerón, Jorge Luis Martínez Grijalva y Rigoberto Portillo Mejía, a quienes el Ministerio Público acusa de asociación para delinquir, malversación, estafa, uso de información privilegiada y concusión, entre otros delitos.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los acusados habrían ofrecido supuestas oportunidades de inversión en el rubro hotelero, aprovechando su influencia y acceso a información sobre bienes incautados. Una víctima depositó más de un millón de lempiras que fue retirado en efectivo por Banegas y Martínez, sin respaldo administrativo alguno.

La audiencia preliminar quedó fijada para el 4 de noviembre a las 9:30 a.m., mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las irregularidades.

El proceso contra exfuncionarios de alto rango en el Ministerio Público y la OABI marca un precedente relevante. Se trata de una investigación que evidencia cómo una oficina destinada a garantizar la transparencia en el manejo de bienes incautados terminó bajo la lupa por prácticas de corrupción interna, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir el delito.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

