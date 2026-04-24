Dictan medidas sustitutivas a exdirectora del Inami acusada de acoso laboral

Tegucigalpa, Honduras

Como parte de las medidas sustitutivas, establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, Ninfa Suyapa Flores Castellanos deberá firmar periódicamente en la secretaría del juzgado, tiene prohibido acercarse a las víctimas y no podrá mantener ningún tipo de comunicación con las personas ofendidas.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 7 de mayo a las 10:00 de la mañana.

Un juez de Letras Penal de Tegucigalpa dictó en las últimas horas medidas sustitutivas contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) , Ninfa Suyapa Flores Castellanos , acusada de acoso laboral vertical en perjuicio de dos profesionales del derecho, según informó el Poder Judicial de Honduras.

Juez de Letras Penal, celebró audiencia de Declaración de Imputado y dictó Medidas Sustitutivas en la causa instruida contra la ex Directora Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI Ninfa Suyapa Flores Castellanos, a quien se le supone... pic.twitter.com/K79qjhkPv5

De acuerdo con la relación de hechos, la hoy sindicada, valiéndose de su posición de superioridad jerárquica, habría ejercido actos de hostilidad y presión en contra de las profesionales afectadas, en un contexto de presunto acoso laboral dentro de la institución.

La denuncia establece que el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del Inami, la imputada presuntamente coaccionó a las víctimas para que firmaran sus renuncias, utilizando amenazas y expresiones denigrantes. Además, habría señalado que contaba con información personal extraída de dispositivos móviles, lo que incrementó la presión sobre las afectadas.

Ese mismo día, según lo denunciado, la encausada se presentó en la oficina de una de las víctimas acompañada de cuatro hombres armados y procedió a desalojarla de su lugar de trabajo, indicándole que estaba despedida.

Las profesionales ya habían reportado previamente actos de hostigamiento laboral por parte de la acusada hacia el personal de la institución.

En las últimas horas el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), interpuso un requerimiento fiscal contra Ninfa Suyapa Flores Castellanos, exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), por su presunta responsabilidad en un caso de acoso laboral.