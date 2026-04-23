Presentan requerimiento fiscal contra exdirectora del Inami

Tegucigalpa.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), interpuso un requerimiento fiscal contra Ninfa Suyapa Flores Castellanos, exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), por su presunta responsabilidad en un caso de acoso laboral. De acuerdo con las investigaciones, la exfuncionaria habría incurrido en prácticas de hostigamiento aprovechando su posición jerárquica, en perjuicio de dos abogadas que se desempeñaban dentro de la institución.

El expediente detalla que el 4 de junio de 2024, en una reunión celebrada en instalaciones del Inami, Flores Castellanos supuestamente presionó a ambas profesionales para que firmaran su renuncia, utilizando amenazas y expresiones ofensivas. Las indagaciones también señalan que la imputada habría afirmado tener acceso a información personal extraída de dispositivos móviles, lo que incrementó el nivel de intimidación hacia las víctimas.