Médicos denuncian presiones del partido Libre y reclaman salarios

Tegucigalpa, Honduras

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), anunció que si no le pagan a los médicos, el miércoles habrá un paro nacional de los profesionales en la salud.

El médico denunció que los contratos no fueron firmados por los galenos debido a que “se está haciendo una amenaza a los compañeros de que, si no firman una aportación económica ‘voluntaria’ a Libre, no van a firmar el contrato”.

El médico Luis Rodríguez, vocero del grupo de médicos especialistas, dijo que están “cansados de no ser escuchados ni tomados en cuenta. Estamos pidiendo un beneficio no solo para nosotros, sino para toda la población, que está sufriendo por la falta de voluntad política y la inoperancia de las autoridades”

Rodríguez señaló que el gobierno ha hecho múltiples promesas sin cumplirlas y que los médicos han participado en mesas de diálogo sin resultados concretos.

“No es justo que no haya presupuesto para pagar al sector salud. Nos dicen que nos van a pagar, pero nunca se hace efectivo. No hay un compromiso real”, agregó.

Helena Zelaya, médico residente de neurocirugía y representante de la Asociación de Médicos Residentes de Honduras, afirmó que dependen de una comisión tripartita conformada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Salud y el Seguro Social.

“La Unah está de nuestra parte. Hubo un atraso en los listados para que Salud hiciera nuestros pagos, pero estos se realizaron hasta el 11 de marzo. La secretaría prometió que se hará el pago pronto, pero no quieren incluir a 17 colegas en estas planillas”, expuso la estudiante.

Zelaya indicó que “lo más importante es que ya estamos unidos con los compañeros de San Pedro Sula. Lo más relevante son los pacientes, que están sufriendo”.