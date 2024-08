Hondureños pueden pagar matrícula vehicular en pagos, pero con intereses

Más de 58,000 propietarios de carros con terminación de placas 0 y 1 cayeron en mora por no pagar la matrícula vehicular en el mes de julio en Honduras.

Pero ¿qué opciones tienen aquellos conductores que no pueden pagar la tasa vehicular al contado?.

Para suscribir el plan de pago, deberá cancelar una prima y pagar el resto en cuotas en donde se sumará los intereses correspondientes que incluyen la del IP y la municipal, dependiendo de la ciudad en donde esté registrado el vehículo.

Cuando hay amnistía vehicular, se libera del pago de multas, recargos o intereses por mora, y el ciudadano solo paga el monto de la matrícula, pero esta finalizó en julio, será esperar que el Congreso Nacional apruebe el próximo año un nuevo beneficio fiscal.

Con la amnistía, que tuvo vigencia seis meses, se pusieron al día más de 160,623 conductores, con el que el IP logró un recaudo de 331,955,080,70 lempiras.

Rafael Delgado, presidente del Colegio de Economistas, Capítulo Noroccidental, manifestó que todo intento de mejorar la recaudación tributaria o de tasas es bienvenido, siempre y cuando estos esfuerzos estén acompañados con una mejora en la calidad del gasto y de la inversión pública.

“No se justifica estar recaudando más impuestos y más tasas, si el objetivo es solo aumentar la tributación, es decir, si hay que aumentar los tributos, pero debe ir acompañado de un compromiso real, con resultados tangibles por parte del Estado de mejorar la gestión de los recursos, mejorando la inversión, que no haya compras directas, compras con sobre precios, que el gasto corriente no se eleve en gastos no importantes”, indicó Delgado.