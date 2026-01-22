Marlon Ochoa y reformas: primeros temas de agenda de Tomás Zambrano en el CN

Tegucigalpa.

Con la instalación formal del Congreso Nacional a la vuelta de la esquina, el diputado nacionalista Tomás Zambrano, designado presidente provisional de la Junta Directiva, comenzó a delinear los temas que marcarán el arranque del trabajo legislativo en el nuevo período. Zambrano explicó que, previo a la conformación de la directiva provisional —integrada también por Godofredo Fajardo como vicepresidente y Carlos Ledezma como secretario—, representantes de los partidos Nacional y Liberal sostuvieron reuniones para consensuar una hoja de ruta inicial.

Entre los primeros acuerdos alcanzados figura la conformación de una comisión especial que será nombrada el domingo 25 de enero de 2026, fecha en la que se instalará la primera de las cuatro legislaturas del período. El objetivo principal de esta comisión será impulsar reformas electorales, a raíz de los problemas registrados durante los comicios generales de 2025.

Al referirse al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), Zambrano fue crítico y advirtió que no se puede permitir que decisiones individuales paralicen el proceso democrático. "No es posible que en el Consejo Nacional Electoral (CNE), un consejero se ausente de manera injustificada solo porque el dueño de su partido le diga que no tiene que acompañar un pleno. Eso no puede volver a pasar en el país", afirmó.