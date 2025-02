Maribel Espinoza pide revisar estado de excepción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

“En realidad, se le está solicitando a la señora presidenta que haga una revisión de esa decisión, dado que un decreto Ejecutivo no es objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

“Es por eso que con el mayor de los respetos, venimos a presentar este escrito, formal, sin tintes políticos, sino de una preocupación ciudadana, porque no puede seguir el estado de excepción, dado que ya se pronunció sobre ese tema el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , donde han advertido de las consecuencias que puede traer el mantener el estado de excepción” , recalcó.

Recordó que está “haciendo ejercicio de un derecho constitucional, porque nos preocupa mucho que, en el futuro, Honduras sea nuevamente condenado por mantener el estado de excepción. Y no queremos que Honduras nuevamente, una vez más, sea condenado pecuniariamente”.

A Espinoza se le consultó si esa medida debe ser ratificada en el Congreso Nacional , es del criterio que “el estado de excepción siempre tiene que ser ratificado, modificado o derogado, por el Congreso. Lo que están haciendo, publicando el estado de excepción, es engañoso, porque todavía no se ha dado todo el procedimiento legislativo. Más bien, el hecho de que lo hayan publicado, no le da mayor fuerza jurídica ni tienen los efectos jurídicos que pretenden. Es hasta que el Congreso se pronuncie, es que tendría efectos jurídicos”.

“Ellos han violado consecutivamente el procedimiento, porque tienen que enviarlo dentro de los 30 días al Congreso Nacional y no lo hacen. Y eso es violatorio a la Constitución de la República. A mí me preocupa que estas acciones solo tienen por objetivo socavar el Estado de derecho. Cuando los funcionarios públicos violan la Constitución de la República, ¿cuál es el mensaje para los hondureños y los extranjeros?, que no hay respeto a la ley en el país”, detalló.

En cuanto a repercusiones del estado de excepción en las elecciones primarias, manifestó: “Podría tener, pero sería un grave error de este gobierno y espero que no incurran en eso, porque entonces quedaría reflejado que mantener el estado de excepción tuvo motivaciones políticas y no las que ellos dicen hasta ahora”.