María Elvira Salazar critica a Rixi Moncada: “Admira a Fidel Castro”

Tegucigalpa.

A través de un mensaje en su cuenta de X , la política de origen cubano, recomendó a los hondureños no votar por Moncada, al mismo tiempo que la llamó marioneta del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

"No terminen como Cuba" pidió la congresista republicana María Elvira Salazar a los hondureños tras que la precandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) y ministra de Defensa, Rixi Moncada , mostrara su admiración por Fidel Castro.

"Rixi, la marioneta de Mel Zelaya y candidata presidencial de Honduras, se quita la máscara y admite lo que ya sabíamos: su admiración por Fidel Castro, el dictador que condenó a generaciones de cubanos al hambre y al exilio", mencionó en la publicación.

"¡Cuidado, Honduras! No terminen como Cuba. NO voten por Rixi", finalizó diciendo en su mensaje que muestra un video de Moncada afirmando tener admiración no solo por el país cubano, también por su líder histórico revolucionario.