María Antonieta Mejía a Rixi Moncada: “Hablar de golpe ya es disco rayado”

TEGUCIGALPA

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, respondió este jueves a las declaraciones de la excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, tras la destitución de Johel Zelaya como fiscal general del Ministerio Público y la renuncia de Rebeca Ráquel Obando de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mejía cuestionó los señalamientos de Moncada, quien denunció un supuesto “golpe” y la destrucción de la institucionalidad democrática luego de las acciones del Congreso Nacional.

“Doña Rixi Moncada: Cuando faltan argumentos, sobra el dramatismo. Hablar de ‘golpe’ ya es disco rayado”, expresó la funcionaria en su declaración pública. La designada presidencial defendió las actuaciones del Congreso Nacional, asegurando que se enmarcan dentro de la legalidad vigente. “No se ha destruido la República; se están aplicando los mecanismos que la ley establece. El Congreso no asalta el poder, lo ejerce”, sostuvo Mejía. Asimismo, agregó que los procesos relacionados con la justicia deben desarrollarse conforme a la institucionalidad y no mediante discursos políticos. “Y la justicia no se reparte: se construye con procesos, no con consignas. Pero eso parece ignorarlo... teniendo la oportunidad, no se hizo lo correcto”, afirmó. Mejía también criticó la mezcla de elementos religiosos con el debate político, en alusión a las declaraciones de Moncada. “Mezclar la fe con la confrontación política no eleva el debate; lo degrada. Más seriedad”, puntualizó.

Reacción de Rixi Moncada