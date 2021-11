Luis Monch reta a Libre a desmentirlo sobre su plan hecho en Venezuela

“Pareciera que fuera hecho en Venezuela”, afirmó.

Puntualmente esto fijo ayer Monch: “El pasado 14 de noviembre, publiqué un análisis en el Diario las Américas, en el cual comparo el programa de gobierno del Partido Libertad y Refundación con el que presentó Hugo Chávez en Venezuela hace 23 años. Cualquier persona que lea el programa llegará a la misma conclusión. En mi análisis afirmo que ambos programas son idénticos y que, de implementarse, a Honduras le ocurrirá lo mismo que a Venezuela, es decir, sufrirá hambre, miseria, pérdida de las libertades y subordinación al castro comunismo cubano. En respuesta a mi artículo, he recibido ataques por parte de los voceros de Libre, pero ninguno ha refutado mis planteamientos respecto a que su programa es idéntico al de Chávez. Para resolver esta polémica, propongo que Xiomara Castro -o cualquier vocero de Libre- conteste a tres sencillas preguntas: 1. El partido Libre pertenece al Foro de Sao Paulo ¿Sí o no? 2. Al Foro de Sao Paulo pertenecen Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, las Farc y el ELN ¿Sí o no? 3. Xiomara Castro está dispuesta a denunciar que en Cuba, Nicaragua y Venezuela existen regímenes dictatoriales y corruptos ¿Sí o no?Si no hay respuestas a estas preguntas, quedará demostrado que tengo razón y que el programa de Xiomara Castro fue hecho en Venezuela”.