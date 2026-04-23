Lluvias en algunas zonas de Honduras este jueves

Tegucigalpa.

Las lluvias previstas para las próximas horas en Honduras podrían complicar la circulación vial y aumentar los riesgos en zonas vulnerables, según advirtió la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El llamado principal de las autoridades está dirigido a conductores y pobladores en áreas propensas a incidentes, debido a que el pavimento mojado y la inestabilidad del clima elevan la probabilidad de accidentes y otros percances.

Detrás de estas condiciones está la interacción de humedad proveniente del Caribe y el Pacífico, fenómeno que está generando nubosidad, precipitaciones y descargas eléctricas en distintos puntos del país. Los mayores efectos se concentrarían en el suroccidente, particularmente en departamentos como Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz, mientras que en otras regiones las lluvias serían más esporádicas y localizadas en zonas de mayor elevación. Para el jueves, el panorama podría volverse más inestable con la formación de una vaguada en superficie, lo que favorecería un aumento de la nubosidad y lluvias más frecuentes, además de un leve descenso en las temperaturas máximas.