Lluvias dispersas en varias regiones de Honduras este lunes 27 de octubre

SAN PEDRO SULA

Sin embargo, para la tarde se espera un cambio en las condiciones del clima debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que provocará precipitaciones débiles y dispersas sobre las regiones del norte y noroccidente del país, según detalló la institución.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este lunes 27 de octubre de 2025 iniciará con condiciones mayormente secas en gran parte del territorio hondureño, predominando los cielos despejados durante las primeras horas del día.

Copeco también indicó que las regiones central y oriental registrarán lluvias débiles y aisladas a lo largo de la jornada, por lo que recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante cualquier variación repentina del clima.

Asimismo, la brisa proveniente del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias débiles acompañadas de actividad eléctrica en sectores del sur, especialmente durante la tarde y noche.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 34 grados Celsius. Los departamentos de Valle y Choluteca, en la región sur, y Cortés, en el norte, serán los más cálidos durante esta jornada de lunes, indicó la entidad de previsión.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones y reiteran el llamado a seguir los boletines oficiales para evitar riesgos ante posibles eventos atmosféricos.