"Mel" Zelaya en asamblea de Libre: "El bipartidismo le teme a Rixi Moncada"

Tegucigalpa.

El exmandatario no dudó en lanzar críticas al establishment económico y político del país: "Se preocupa la oligarquía porque no se vende esta mujer (Rixi Moncada), porque no tiene precio, porque defiende al pueblo... No volverán. Además, el pueblo eligió los que van a ocupar los cargos en las 298 alcaldías de Honduras, vivan los alcaldes y candidatos. El pueblo seleccionó a quienes van a ser nuestros defensores, nuestros grandes dirigentes que se rajan la vida luchando por la resistencia y por el pueblo en el Congreso".

En su rol de moderador de la asamblea, Zelaya pidió el aplauso para Redondo y, entre arengas, agregó: "Imagínese todo lo que se eligió en estas pasadas elecciones, al mismo tiempo las autoridades electas, coordinaciones y fíjese bien, solo déjeme decirle esto: coordinaciones generales, departamentales, de todas las secretarías para enarbolar la bandera de nuestros mártires, que nos antecedieron y que lucharon para que estuviéramos aquí".

En medio del entusiasmo de los delegados, Zelaya siguió el programa y arengó: "Delegados, pónganse de pie... Vamos a hacer el acto oficial que mandan nuestros estatutos y después de estas proclamas, estará aquí esa persona que ustedes esperan, que se ha ganado su posición en la vida palmo a palmo desde las entrañas de la montaña de la Flor; la indígena, abogada, profesora y líder política Rixi Moncada".

Antes de ceder la palabra a la exministra de Defensa, Zelaya no perdió la oportunidad de dirigir un mensaje de confrontación política: "Hay que derrocar a quienes se niegan a los cambios y transformación propuestas por el histórico Partido Libertad y Refundación. No voy a leer en un ningún teleprompter porque no somos candidatos ni títeres de la oligarquía (lee el juramento)".

Este último comentario fue interpretado como una indirecta dirigida a Salvador Nasralla, quien en un reciente acto del Partido Liberal leyó su discurso con la ayuda de un teleprompter.

Zelaya añadió: "El bipartidismo le teme a Rixi Moncada, el golpismo le teme a Rixi Moncada... No más corrupción de las élites que conspiraron para romper el orden democrático en Honduras".