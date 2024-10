Laura Dogu: “La extradición es sumamente importante”

Pese a la denuncia del tratado por parte del gobierno de Xiomara Castro, la diplomática dejó entrever que insistirán en mantener esta herramienta para el combate al tráfico de drogas.

“La extradición es sumamente importante para los dos países, puede mejorar la seguridad aquí en Honduras y no queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieren sin miedo a ser extraditados a los Estados Unidos”, precisó Dogu durante una visita a San Pedro Sula, Cortés.

A pesar de los constantes roces y reclamos de injerencia, la diplomática expresó que “Estados Unidos trabaja muy de cerca con el gobierno de Honduras”.

Finalmente, Dogu opinó sobre el proceso judicial contra el precandidato presidencial Nasry Asfura, señalando que “es importante que se respete el debido proceso para garantizar el derecho de los acusados”.

En relación a la denuncia del tratado de extradición y que Estado Unidos pide una reconsideración, el canciller Eduardo Enrique Reina puntualizó que “por ahora no se ha cambiado el tema de la denuncia, pero estamos abiertos a ver algunas posibilidades. Lo importante es que esta no se vuelva un instrumento político y buscar un mecanismo que funcione de manera puntual, no tengo instrucciones de otro tipo”.