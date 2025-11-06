Unión Europea ofrece apoyo financiero a productores de cacao y café de Atlántida

La Ceiba, Atlántida

La Unión Europea, en conjunto con el consorcio integrado por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Campus Atlántida) y la Cooperativa Regional de Producción Agropecuaria La Sureñita, firmó diez convenios de financiamiento por 27,000 euros cada uno (equivalentes a poco más de 750,000 lempiras). El apoyo directo a los productos hondureños de café y cacao del municipio de Jutiapa, Atlántida, norte de Honduras, en su proyecto de exportación a los mercados europeos. El financiamiento se enmarca en la iniciativa Global Gateway, que impulsa el cumplimiento del Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR).

El reglamento prohíbe la comercialización en el mercado europeo de productos como café y cacao que estén asociados a la deforestación o la degradación forestal. Estos financiamientos son en el marco del proyecto “Atención a Organizaciones Productoras de Café y Cacao en Procedimientos del Reglamento EUDR y Gobernanza Ambiental”. “Este convenio es en apoyo mediante un proyecto de la Unión Europea a productores de cacao y café para la implementación del reglamento de la Unión Europea para la cero deforestación y la gobernanza ambiental”, dijo Marina Marín, jefa de la cooperación de la Unión Europea en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que “este es un paso en donde la Unión Europea se acerca a las comunidades, se acerca a los pequeños productores que están integrados en el reglamento de cero deforestación”. “Es un espacio también que abre puertas a los productores para realizar formación y la compra de equipo, para georeferensación y cumplir los procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos”, agregó Marín.

Áreas beneficiadas en Atlántida

El proyecto busca atender con asistencia técnica un área de 2,346.02 hectáreas, equivalente aproximadamente al 33.5% del área nacional cultivada de cacao, estimada en 7,000 hectáreas, en las que se involucran diez cooperativas. En su mayoría, las productoras de cacao ya exportan al mercado europeo, beneficiando directamente a 1,492 personas, de las cuales el 26% son mujeres, incluyendo la participación destacada de mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y grupos étnicos del país. “Estos fondos son para dotar de equipo y formación a los productores para que puedan cumplir esta normativa para poder exportar a la Unión Europea. Los productores reúnen los requisitos, solo deben cumplir esta normativa porque lo que se requiere es poder exportar los primeros contenedores de cacao libre de deforestación”, dijo por su parte Alberto Chinchilla, de la Organización Acicafoc.

El proyecto del Reglamento Europeo sobre Deforestación para café y cacao tiene como objetivo promover una producción sostenible, conservar los ecosistemas, cumplir con los estándares internacionales de sostenibilidad ambiental y social, y fortalecer la economía territorial mediante una gobernanza ambiental alineada con las prioridades nacionales. Asimismo, busca fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y productivas de cooperativas y asociaciones hondureñas de café y cacao, impulsando cadenas de suministro libres de deforestación. La ejecución de los convenios pretende alcanzar cuatro resultados estratégicos.

Mercado de la Unión Europea